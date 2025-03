La pentolaccia dei bambini ha chiuso il ricco cartellone degli eventi promossi per Carrasegare ‘Osincu 2025, che va in archivio con un bilancio decisamente positivo. La manifestazione è stata capace, come al solito, di conquistare le migliaia di persone arrivate sulle rive del Temo da ogni parte dell’isola. “Quella conclusiva è stata una giornata speciale – commentano dall’associazione presieduta da Giampietro Deriu-, con Piazza Dante animata dalle risate dei più piccoli che saltavano sui gonfiabili e si divertivano con giochi di gruppo che hanno regalato tanta allegria. Il momento più emozionante è arrivato quando la pentolaccia è esplosa più volte, liberando un mare di caramelle e invadendo l’aria di coriandoli.

La felicità dei piccoli e dei genitori era scritta su ogni volto, e il concorso a premi ha aggiunto un tocco di entusiasmo che ha reso le premiazioni ancora più speciali. Un bel momento di comunità – secondo gli organizzatori-, fatto di gesti semplici, ma indispensabili per i tanti bambini presenti. Soddisfazione anche da parte degli amministratori comunali per il buon esito di tutto il carnevale. “Siamo orgogliosi del successo ottenuto – evidenzia il sindaco Alfonso Marras- della grande partecipazione di maschere e pubblico che durante le diverse giornate hanno letteralmente invaso Bosa partecipando attivamente alla grande festa collettiva capace di coinvolgere piccoli e grandi. La sfida da vincere – sottolinea Marras - è quella ancora di migliorare sempre di più e creare le condizioni perché eventi come questi faccino crescere l’economia locale e del territorio”. La simpatica iniziativa dedicata ai più piccoli è stata anche l’occasione per effettuare le premiazioni del concorso a premi. Questi i risultati delle diverse sezioni. “Maschere e Mascherate”, e "Chilchende a Giolzi" c𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝟎 𝐚 𝟔 𝐚𝐧𝐧𝐢, 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚, primo posto per Colloody Story, piazza d’onore Oceania e terza piazza per La Sirenetta. Nella 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝟔 𝐚 𝟏𝟒 𝐚𝐧𝐧𝐢, e𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐞 m𝐞𝐝𝐢𝐞, sul gradino più alto del podio Su Puddalzu, seguito daAvatar, Inside Out e il Galeone dei Pirati del Mare. Per la 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝟏𝟒 𝐚 𝟏𝟗 𝐚𝐧𝐧𝐢, s𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢, la vittoria è andata a The Boghes con piazza d’onore per Addio Dende Albania. Nella c𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 g𝐫𝐮𝐩𝐩𝐢 𝐞 m𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐞 l𝐢𝐛𝐞𝐫𝐞 il successo è andato a Derby Day, secondo posto per Mad Max e terzo per il Circo Calameda. Ed infine 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐜𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐥𝐳𝐢 - c𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 in alto sul podio le classi prime, seguite dalle quinte e dalle seconde.

© Riproduzione riservata