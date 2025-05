Scatta l’ordinanza del sindaco di Bosa Alfonso Marras per la tutela della sicurezza pubblica e ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi e al decoro urbano. I cittadini avranno tempo fino al 10 giugno per adeguarsi alle prescrizioni.

L’ordinanza obbliga proprietari e conduttori di terreni, giardini, fondi agricoli, aree edificate e incolte a intervenire tempestivamente per lo sfalcio dell’erba, la potatura di siepi e alberi, la pulizia di rovi, sterpaglie e materiali infiammabili, soprattutto in prossimità di strade, abitazioni, aree boschive e infrastrutture ferroviarie.

Nel mirino dell’amministrazione, anche le aree private in stato di abbandono, considerate un pericolo per la salute pubblica e un possibile focolaio per la proliferazione di insetti, roditori e incendi.

Sono previste sanzioni amministrative e penali per chi non si adegua: oltre alle multe, si rischiano segnalazioni alla Procura della Repubblica per violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza e ambiente. Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare per la tutela del territorio.

© Riproduzione riservata