La Dea bendata è arrivata anche in Planargia con una doppia vincita al lotto che ha fruttato oltre 20mila euro. Sono stati infatti centrati due ambi rispettivamente da 10.250 e 10.000 euro.

La fortunata ricevitoria per entrambe le vincite è stata quella situata in viale Alghero.

