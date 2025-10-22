DEA BENDATA
22 ottobre 2025 alle 20:59
Bosa, doppia vincita al Lotto: vinti oltre 20mila euroEntrambe le giocate fortunate alla ricevitoria di viale Alghero
La Dea bendata è arrivata anche in Planargia con una doppia vincita al lotto che ha fruttato oltre 20mila euro. Sono stati infatti centrati due ambi rispettivamente da 10.250 e 10.000 euro.
La fortunata ricevitoria per entrambe le vincite è stata quella situata in viale Alghero.
