Si rinnova sabato 30 maggio dalle ore 16 presso il campo Italia, la manifestazione “Un goal per Salvatore” , dedicata a Salvatore Mattiello, scomparso a fine 2024 , stroncato da lunga malattia, all'età di 34 anni. Amici, coetanei ed ex compagni di squadra, scenderanno in campo per non dimenticare l'atleta bosano amato da tutti per la sua grande carica umana.

Si affronteranno Bosa , Calmedia, la formazione formata dai “fedales” e quella “Team per Salvatore” . Sarà una ua giornata – sottolinea il fratello Antonio- che vale molto più di un evento sportivo. E' l'occasione per ritrovarsi, e condividere emozioni autentiche e per ricordare Salvatore attraverso ciò che amava di più: lo sport, l'amicizia e lo stare insieme.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato - aggiunge- e noi non vediamo l'ora di vivere tutto questo insieme a tante persone che gli hanno voluto bene”. da evidenziare come in suo ricordo è presente nella stessa struttura sportiva un murales di tre metri per due, realizzato sul muro lato ovest del campo sotto la Chiesa dei Cappuccini. L'opera pittorica era stata realizzata accogliendo la richiesta dello stesso fratello Antonio.

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