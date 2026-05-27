Sono partiti anche nell’ufficio postale di Villaurbana i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Durante il periodo di lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Villaurbana la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di Siamanna/Siapiccia, in via Sardegna. La postazione sarà operativa da giovedì 28 maggio. Gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato, dalle 8.20 alle 12.45.

L’ufficio postale di Villaurbana riaprirà con una sede rinnovata al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 25 giorni.

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