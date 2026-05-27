Sono iniziati anche a Marrubiu i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa nazionale che punta a rinnovare le sedi dei piccoli comuni e ad ampliare l’offerta dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Durante l'intervento che avrà una durata stimata di 20 giorni, sarà assicurata la piena operatività dei servizi per i cittadini di Marrubiu. Il ritiro della corrispondenza non consegnata e tutte le operazioni allo sportello saranno garantite tramite una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Terralba, in via Piave, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. La sede è inoltre dotata di Atm Postamat attivo h24.

Il progetto Polis, già avviato in diversi comuni sardi, punta a trasformare gli uffici postali in veri e propri sportelli unici della Pubblica Amministrazione, dove sarà possibile richiedere certificati anagrafici, documenti, servizi INPS e pratiche digitali. Un’evoluzione che guarda alla modernizzazione dei territori e alla riduzione del divario tra aree urbane e piccoli centri.

Quello di Marrubiu riaprirà nella sede rinnovata al termine degli interventi, offrendo spazi più funzionali, tecnologie aggiornate e nuovi servizi pensati per una comunità che cresce e che chiede maggiore accessibilità.

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