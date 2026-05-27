Un dono d'arte per il paese. Il Comune di Nurachi invita tutta la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione di una nuova scultura che l’artista Marco Pili donerà ai cittadini di Nurachi. L’installazione artistica, intitolata "Suoni", rappresenta le launeddas ed è assemblata in una forma che richiama "Su ballu tundu": un segno della tradizione.

L'appuntamento è per sabato 30 maggio alle 19 nel giardino antistante il cimitero, all'ingresso del paese. Uno spazio che da oggi si arricchisce di un nuovo simbolo. «Suoni sarà anche un elemento di decoro e di benvenuto per chi arriva a Nurachi, per i visitatori e per tutti noi - fanno sapere dal Comune - Un’occasione speciale per ritrovarci insieme e celebrare un gesto di grande valore per la comunità. Partecipiamo numerosi a questo momento unico: un dono alla nostra Nurachi e una festa di arte, cultura e tradizione da vivere insieme. Portate famiglia e amici: rendiamo questa inaugurazione un ricordo condiviso».

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