In una città che ha l’ambizione di continuare a svolgere un ruolo attivo e di primo piano i per la valorizzazione delle bellezze storiche, architettoniche e culturali, particolare significato assume la decisione dell’amministrazione comunale di confermare anche per il 2025 l’adesione alla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”.

Era stato il Consiglio comunale a deliberare nel marzo del 2021 di farne parte nella qualità di socio fondatore, approvando l' atto costitutivo e lo statuto. All’allora sindaco Piero Casula era stato mandato per la costituzione davanti ad un notaio con l’importo annuale di 500 euro come quota di compartecipazione al fondo di gestione della stessa fondazione.

Anche la decisione di continuare a far parte dell’Isola del Romanico, fanno sapere dall’ amministrazione comunale, è da interpretare come la volontà di integrare questa adesione ai compiti che avrà la appena costituita Fondazione Bosa che come c da statuto “ha il compito di occuparsi a tutto tondo della promozione culturale, turistica, artistica ed economica ed alla salvaguardia delle tradizioni cittadine”.

