Saranno numeri da record a caratterizzare il Bosa Beer Fest 2025 che dal 24 al 27 aprile festeggia quest’anno il suo decimo compleanno. Per celebrare al meglio questo traguardo, il programma allestito dagli organizzatori è davvero importante e ricco di novità. A far da corollario ai ben trenta birrifici provenienti da tutta la Sardegna, dalla penisola e dall’Irlanda, anche diversi nomi della musica fra i quali i Boomdabash.

L’evento presentato a a Cagliari, presso l' assessorato regionale al turismo, si terrà come sempre nel Lungo Temo, tra il Ponte Vecchio e le concerie. Erano presenti i rappresentanti dall’associazione Sardinia4All che hanno promosso l’evento con in testa il presidente Antonio Marras ed il responsabile marketing Giampiero Carta. Con loro l’ assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e il sindaco - consigliere regionale Alfonso Marras, a testimonianza di quanto di due enti credano in questo festival, considerato non a caso il più importante della nostra isola.

Una delle novità sarà la presenza di birre senza alcool. Come di consueto la manifestazione sarà dedicata a una figura importante della città e quest’anno sarà un tributo all’artista Salvatorangelo Spanu, bosano vero e con la passione delle rane.

© Riproduzione riservata