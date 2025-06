Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei flussi turistici, la città di Bosa cerca di mostrarsi al meglio. In questi giorni l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi a cura del servizio manutenzioni e del cantiere Lavoras per migliorare il decoro urbano e potenziare le infrastrutture.

Fra i lavori già conclusi o in corso spicca la sistemazione del muro di cinta del cimitero comunale lungo via Marconi, opera necessaria per la sicurezza e il decoro della zona. In località Santa Caterina si sta completando invece un nuovo tronco fognario, fondamentale per servire gli immobili di via Adelasia di Torres, migliorando così la rete idrica locale. Particolare attenzione anche alla pulizia delle strade.

«È iniziata», evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda, «la rimozione della sabbia accumulatasi lungo la Bosa-Turas e sulla strada del muraglione “Caduti di Cefalonia”, operazione resa possibile dall’esito positivo delle analisi ambientali sul materiale rimosso. Proseguono inoltre i lavori di bitumatura nelle vie del centro, accompagnati dall’adeguamento dei marciapiedi in prossimità delle scuole, con l’eliminazione delle barriere architettoniche: un passo concreto verso una città più accessibile e accogliente per tutti».

