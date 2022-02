Indagini in corso per cercare di fare luce sulla morte di Fabrizio Passerò, allevatore di 49 anni, trovato senza vita in un cortile nel centro di Bosa.

Da quanto si apprende, dopo un primo esame da parte del medico legale Roberto Demontis, il corpo della vittima presenta una profonda ferita al cranio e la pista seguita dagli inquirenti è quella di un omicidio.

L'uomo potrebbe essere stato vittima di una brutale aggressione culminata con un colpo violento alla testa che gli avrebbe fracassato il cranio.

Sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Macomer, coordinati dal Pm di Oristano Marco De Crescenzo.

I militari in queste ore stanno sentendo i parenti e conoscenti della vittima - a suo carico risulterebbero piccoli precedenti penali - e i residenti della zona dove è stato ritrovato il cadavere.

Si tratta del secondo omicidio in 48 nell’Oristanese, dopo quello che ha visto vittima un pensionato di Ghilarza, ucciso nel corso di una brutale rapina.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata