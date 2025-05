Tutto pronto alla Soms per la cerimonia di consegna della borsa di studio in programma sabato 31 maggio alle 17.30 nella prestigiosa sede dello storico sodalizio cittadino. Sarà assegnato un premio di mille euro come riconoscimento a quanti contribuiscono alla promozione dei valori di mutualismo e solidarietà.

Sarà come sempre un momento particolarmente significativo considerato perché la borsa di studio è messa a disposizione dal presidente onorario Guido Secchi, che ha inteso sostenere con questo premio gli studenti a perseguire l'eccellenza accademica, distinguendosi per la qualità della loro ricerca e per impegno dimostrato nello studio.

A fare gli onori di casa il presidente Ubaldo Mozzo che sottolinea come «il premio vuole essere un riconoscimento importante per gli studenti che hanno lavorato sodo per raggiungere i loro obiettivi e rappresenta un'opportunità per valorizzare le loro competenze e conoscenze».

Sono previsti gli interventi dei soci onorari Attilio Mastino e Salvatore Naitana.

