Dopo le segnalazioni dei consiglieri di minoranza sullo stato di degrado della litoranea Bosa-Alghero, l’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, annuncia come siano in itinere una serie di interventi immediati per garantire la sicurezza della strada.

«Durante un recente incontro richiesto dal sindaco Alfonso Marras», evidenzia Ghisu, «insieme ai tecnici provinciali avevano già preso atto delle criticità esposte dalla Giunta comunale e dall’assessore ai Lavori Pubblici Federico Ledda».

«In attesa dei 1,3 milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture per il 2026», prosegue l’amministratore straordinario, «si è deciso di intervenire subito, destinando 150.000 euro del proprio bilancio per un primo lotto di lavori urgenti. Il progetto esecutivo è stato già approvato e i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Ringrazio la Giunta e la minoranza per la segnalazione e la richiesta di intervento anche nell’ottica della collaborazione istituzionale».

© Riproduzione riservata