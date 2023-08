Undici lavoratori in nero sono stati individuati dalla Guardia di Finanza a Bosa, dove anche in considerazione dell’aumento stagionale di occupati nel settore del turismo i militari hanno deciso di intensificare i controlli.

Due degli undici lavoratori in nero sono risultati anche essere percettori del reddito di cittadinanza.

Quasi tutti (dieci su undici) lavoravano in due società che stavano predisponendo l’organizzazione del catering e dei servizi di sala per una cerimonia nuziale che si stava per svolgere.

I finanzieri hanno segnalato le irregolarità all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per i due percettori di reddito di cittadinanza anche alla Direzione Provinciale dell’Inps.

