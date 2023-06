Strade ma anche case allagate. Questo pomeriggio una bomba d’acqua ha raggiunto la borgata marina di San Giovanni di Sinis. Un fuori programma non tanto felice per i tanti turisti che in questi giorni stanno alloggiando nella costa cabrarese in occasione delle loro vacanze.

Diverse case che si trovano a ridosso della piazzetta dei balli, che ospita anche il centro visite dell’Area marina protetta del Sinis, si sono allagate. I residenti della borgata marina hanno allertato subito i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano arrivati immediatamente. Sul posto anche il primo cittadino Andrea Abis e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano.

La squadra del 115 ha lavorato diverse ore per mettere in sicurezza le abitazioni invase dall’acqua. In alcuni mobili si registrano diversi danno. Ora ci cerca di capire come mai le strade non sono riuscite a sopportare le forti piogge.

© Riproduzione riservata