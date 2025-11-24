Biblioteca comunale di Siamanna: in arrivo oltre 17mila euro per l’acquisto di nuovi libriLa popolazione potrà collaborare direttamente segnalando libri o materiali da poter acquisire e attualmente non presenti
Nel corso delle ultime settimane il Comune di Siamanna ha ricevuto un finanziamento destinato all’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca comunale. Nello specifico, la somma ricevuta è di 17.286,99 euro; di questi 12.286,99 arriveranno da fondi ministeriali, mentre 1.500 stanziati dalla Regione Sardegna. In questo modo l’ente avrà la possibilità di ampliare e aggiornare il patrimonio librario, offrendo a tutti gli utenti nuovi strumenti per lo studio, la ricerca e la lettura. A questo proposito, proprio la popolazione potrà collaborare direttamente segnalando libri o materiali da poter acquisire e attualmente non presenti in biblioteca. In particolare, si potranno indicare testi utili per ricerche e approfondimenti scolastici, letture di interesse generale per bambini, ragazzi e adulti, esigenze specifiche di studio o curiosità personali. Le segnalazioni potranno essere inviate per iscritto (tramite la cassetta postale all’ingresso del Municipio), via e-mail (indirizzo info@comune.siamanna.or.it) o telefonicamente contattando gli amministratori.