Un cedimento improvviso del braccio di una gru che poi è finita contro un fabbricato, colpendo un operaio. L’incidente sul lavoro è accaduto nella serata di lunedì in un’azienda nella zona artigianale di Bauladu: ferito un 61enne che è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale di Nuoro; fortunatamente le sue condizioni non sono critiche, e oggi è stato dimesso.

L’episodio si è verificato in un’azienda di prefabbricati e, secondo quanto è stato accertato, la gru di un autocarro ha ceduto, si è piegata precipitando su un fabbricato. Nel crollo è stato coinvolto Antonio Pala, l’operaio addetto alle manovre, che è rimasto sospeso nel vuoto e poi è stato soccorso: il primo ad arrivare in suo aiuto è stato un collega che qualche tempo fa aveva perso un familiare proprio in un incidente sul lavoro.

Pala è stato trasferito all’ospedale, dopo gli accertamenti è stato dimesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spresal, della Asl di Oristano che hanno effettuato un sopralluogo per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nel cantiere. «È stato uno di quegli imprevisti che possono capitare sul lavoro, fortunatamente l’operaio sta meglio ed è già a casa» commenta il sindaco Ignazio Zara.

