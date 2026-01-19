Dopo un anno ricco di iniziative, il Consorzio Due Giare volge il suo sguardo al 2026, sulla strada della cultura, della socializzazione e dell’animazione del territorio.

L’obiettivo sarà quello di sempre: «Valorizzare le nostre risorse locali e far conoscere la nostra Marmilla - afferma il presidente Lino Zedda - ma anche motivare i visitatori amanti del turismo lento a trascorrere qualche giorno in una zona interna ricca di archeologia, storia, ambiente e tradizioni, ma capace anche di progetti culturali innovativi».

Il 2026 dovrebbe essere contraddistinto da alcune conferme, appuntamenti attesi nel territorio.«Riproporremo – conclude Zedda - le camminate lenti e verdi di Passeg...Giare, ma anche il Due Giare Expo sui nostri sapori e prodotti locali e ancora il progetto fotografico, che da anni anima i nostri centri storici, dove fanno bella mostra decine di scatti dei partecipanti alle scorse edizioni dell’iniziativa. Un nuovo modo di raccontare il territorio. Ed ancora tante altre novità, che vi annunceremo nelle prossime settimane».

Entro il 31 marzo il Consorzio definirà, infatti, la programmazione per il nuovo anno, che verrà poi inviata all’assessorato regionale al turismo per il finanziamento annuale.

© Riproduzione riservata