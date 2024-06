In barca a vela, si è trovato in grande difficoltà nel cuore della notte al largo di Punta Foghe. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri quando la Guardia costiera di Bosa ha ricevuto la segnalazione dell’imbarcazione che stava risalendo le coste occidentali della Sardegna, a circa 16 miglia dal porto di Bosa, con motore in avaria. A bordo c’era solo il proprietario.

La sala operativa ha tenuto con lui un costante contatto e il viaggio è proseguito fino alle 3.20 della notte quando, al largo di Punta Foghe, l’uomo – un 59enne di Sassari – ha chiesto assistenza, a seguito di un peggioramento delle condizioni meteo-marine nella zona e della mancanza di visibilità.

La motovedetta CP 835 ha raggiunto la barca in avaria, tranquillizzato l’uomo, valutati lo stato del mare e le dimensioni dell’imbarcazione, e ha fornito assistenza per raggiungere gli ormeggi dell’approdo più vicino, Bosa Marina.

Terminata l’attività di soccorso, la motovedetta della Guardia costiera, dopo essersi assicurata che la persona salvata fosse in buono stato di salute e che l’unità a vela fosse ormeggiata in sicurezza, ha concluso l’operazione nelle prime ore del mattino.

(Unioneonline/s.s.)

