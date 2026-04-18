L'obiettivo è quello di promuovere le azioni di supporto alla transizione digitale e all'accrescimento della sensibilizzazione in tema di sicurezza cibernetica tra le giovani generazioni.

A Baratili San Pietro il 23 aprile e il 7 maggio 2026 si terranno gli incontri rivolti alle famiglie e ai docenti per informarli sui pericoli che i minorenni possono incontrare nel web.

Gli incontri di formazione saranno condotti dal dottor Simone Gargiulo, cyberpsicologo e media. Si terranno dalle 15 alle 18 a "Sa Domu de Sipoy", ex Casa Carta - Galassi, in via Roma. L'evento è promosso da Comune, Istituto comprensivo di San Vero Milis e Regione.

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