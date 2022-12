La domanda è chiara e viene fatta dai consiglieri di opposizione del Comune di Baratili San Pietro. Il Comune ha partecipato al bando regionale per realizzare o ripristinare le aree attrezzate per la sosta temporanea dei camper?

La risposta arriverà durante il prossimo Consiglio da parte del sindaco Alberto Pippia. Anche se è già certo che l’amministrazione non ha partecipato. Della vicenda che nel paese in questi giorni fa discutere e non poco si parlerà durante quindi la prossima Assemblea pubblica.

Il gruppo di minoranza formato da Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru con un’interrogazione ha chiesto infatti se il Comune ha partecipato alla gara pubblicata a novembre scorso dalla Regione per realizzare o ridare vita a aree service degradate e non più utilizzabili, «con l’intenzione di assumere iniziative concrete per l’attivazione di questo servizio ormai essenziale per il turismo itinerante - si legge nel documento - in considerazione dei vantaggi diretti alle attività commerciali del nostro comune in sofferenza per la crisi economica».

La minoranza chiede inoltre se, indipendentemente dal bando al quale stanno partecipando quasi tutti i Comuni della provincia, «l'amministrazione si impegna ad assumere impegni per la manutenzione dell’area camper in vista dell’apertura in occasione della prossima stagione estiva”.

Intanto rimane sotto gli occhi di tutti il degrado presente in quella che un tempo era un’area camper con tanto di spazi attrezzati alla sosta dei mezzi. L’opera è stata realizzata nel 2015 ma non è mai entrata in funzione. Ora si tratta di una struttura in totale abbandono: erba alta dappertutto, colonnine per l'energia elettrica arrugginite e muri con scritte di ogni tipo.

