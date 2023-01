C’è scritto che il vice sindaco è Pier’Aldo Madau. In realtà non è così. Lui non fa parte nemmeno più del Consiglio comunale: si è dimesso a novembre scorso. Ma è sbagliato anche il nome dell’assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione: non è Sara Fanari. Anche lei non è più in Giunta.

Tutto si può dire tranne che il sito istituzionale di Baratili San Pietro sia aggiornato. A distanza di sette mesi dall’elezione del nuovo sindaco e quindi della Giunta, lo scorso 12 giugno, nessuno ha inserito i nomi dei nuovi assessori con rispettive deleghe. Il motivo? Poco personale in servizio. Cosi dicono dal municipio di via Chiesa.

«Conosco bene questo problema - commenta il primo cittadino di Baratili San Pietro Alberto Pippia - Ora infatti solleciterò ancora una volta il personale che si occupa del sito del Comune sperando che ben presto il problema venga risolto». È più diplomatico invece il vice sindaco Gianntonio Madau, quello “vero” naturalmente e non quello che compare su internet: «Il problema c’è, inutile negarlo. Anzi, va risolto come tante altre cose. Ma è anche pur vero che qua in paese tutti sanno chi sono gli assessori e dove si trovano. Purtroppo la carenza di personale che abbiamo anche noi come tanti altri Comuni crea disagi simili. Vorrei sottolineare però che i dipendenti ora in servizio, pochissimi, se devono occuparsi ad esempio di portare a termine un pratica legata al sociale danno sicuramente proprietà a questa e non a modificare i nomi degli assessori».

Sempre Madau però fa una promessa: «Se entro breve tempo il sito internet del nostro Comune non verrà aggiornato mi impegnerò io di persona a farlo».

