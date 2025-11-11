Ad Asuni sono stati riaperti i termini per le iscrizioni alla Scuola di Musica Intercomunale della Sardegna Centrale (Allai, Asuni, Atzara, Aritzo, Belvi’, Meana Sardo e Ortueri) per l’anno scolastico 2025/2026. Diverse le discipline previste.

I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti ciascuna ad eccezione dei corsi relativi alle discipline di musica d'insieme e propedeutica musicale che avranno una durata di 60 minuti cadauna.

L'attivazione dei corsi verrà disposta sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e dei docenti. L’iscrizione alla Scuola è aperta da coloro i quali compiranno 6 anni entro il 30 aprile prossimo in su.

La domanda, corredata di copia del documento di identità, dovrà essere inoltrata via e-mail (scuolacivicamusicasardcentrale@gmail.com) entro il 20 novembre. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Protocollo del Comune.

