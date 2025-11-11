Asuni, entro il 20 novembre le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica IntercomunaleI corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti ciascuna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ad Asuni sono stati riaperti i termini per le iscrizioni alla Scuola di Musica Intercomunale della Sardegna Centrale (Allai, Asuni, Atzara, Aritzo, Belvi’, Meana Sardo e Ortueri) per l’anno scolastico 2025/2026. Diverse le discipline previste.
I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 30 minuti ciascuna ad eccezione dei corsi relativi alle discipline di musica d'insieme e propedeutica musicale che avranno una durata di 60 minuti cadauna.
L'attivazione dei corsi verrà disposta sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e dei docenti. L’iscrizione alla Scuola è aperta da coloro i quali compiranno 6 anni entro il 30 aprile prossimo in su.
La domanda, corredata di copia del documento di identità, dovrà essere inoltrata via e-mail (scuolacivicamusicasardcentrale@gmail.com) entro il 20 novembre. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Protocollo del Comune.