Un provvedimento che punta a promuovere il restauro, la tutela e il rilancio dei centri urbani nati da un progetto urbanistico unitario tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, riconoscendoli come un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e architettonico.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Sardegna, con primo firmatario il consigliere Emanuele Cera, ha presentato una proposta di legge finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle Città di Fondazione, tra cui Arborea. Le misure previste dalla proposta di legge di Fratelli d’Italia, che ha una valore finanziario pari a 10 milioni di euro, prevede lo stanziamento per il recupero e il restauro dei beni architettonici e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivi per progetti di sviluppo locale, interventi per la creazione di spazi e servizi culturali e ricreativi, nonché l’organizzazione di eventi per diffondere la conoscenza della storia e dell’identità di questi centri urbani.

Un elemento chiave dell’iniziativa è la creazione del Museo delle Città di Fondazione, che avrà sede nel Comune di Arborea.

Spiega Emanuele Cera: «Le Città di Fondazione rappresentano un’eredità identitaria che merita di essere preservata e promossa, non solo per il loro valore architettonico, ma anche come volano per il rilancio economico e culturale delle comunità che vi risiedono».

