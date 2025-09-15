Le armi vengono posate. Ad Arborea, tra i consiglieri di minoranza e la Giunta, ora si respira aria di pace. Dopo mesi di bagarre e cascate di interrogatori la sindaca Manuela Pintus ha deciso di accettare le richieste dell'opposizione. E cioè di convocare un Consiglio con pochi punti all'ordine del giorno e dopo aver convocato la conferenza con i capigruppo.

Il Consiglio comunale è stato convocato per domani martedì 16 settembre alle 19,45. Due i punti all'ordine del giorno. Si discuterà della pulizia nelle spiagge comunali, dell'appalto in corso e dell'uso dei mezzi acquistati con fondi pubblici. Richieste di chiarimenti che erano state avanzate da Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras. Ma si parlerà anche degli inadempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza amministrativa.

La risposta che il vicesindaco Davide Rullo aveva letto durante l'ultimo consiglio di luglio scorso rispondendo alla loro interrogazione, e cioè che il problema del mancato aggiornamento dei documenti è legato a «temporanee disconnessioni» e «problemi informatici», alla minoranza non era piaciuta.

Ecco perché i consiglieri erano tornati sul caso depositando una proposta di ordine del giorno «per segnalazione gravi e persistenti inadempimenti da parte dell'amministrazione comunale in materia di pubblicazione degli atti amministrativi e trasparenza». Ora non rimane che attendere le risposte.

