Il Comune di Masullas, in seguito alle abbondanti e persistenti piogge cadute su tutto il territorio comunale lo scorso 26 e 27 ottobre, ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale. Nei due giorni, infatti, si sono registrati danni alle aziende agricole, con pesanti ripercussioni economiche per il territorio, e a gran parte della viabilità comunale.

La delibera della Giunta comunale è stata trasmessa alla Regione. Tra gli interventi che hanno richiesto una sistemazione immediata vi è stata la strada “Cuccuru Pastuari”, fortemente compromessa e il cui ripristino si è reso prioritario in quanto di collegamento con le aziende che operano nella zona. L’esecutivo guidato da Ennio Vacca ha deciso di stanziare circa 150mila euro per questo primo intervento.

«Con l’alluvione di ottobre abbiamo subito numerosi danni – esordisce Vacca – con il 90% delle strade rurali danneggiate. Abbiamo dato mandato agli uffici, come primo intervento, di procedere con la pulizia immediata delle strade ostruite e, in seguito, di procedere con l’affidamento dell’incarico per effettuare i lavori sull’arteria più importante. Si tratta di una prima parte degli interventi che andranno effettuati».

© Riproduzione riservata