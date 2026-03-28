Tra lavori conclusi, interventi in fase di completamento e progetti appena finanziati, l'amministrazione guidata dal sindaco Checco Mereu sta portando avanti un piano che coinvolge viabilità, aree produttive, patrimonio culturale, impianti sportivi e parchi.

L'intervento più rilevante riguarda la sicurezza idraulica con 2 milioni di euro saranno destinati al canale coperto di “Riu canali di via Amsicora, dove verranno realizzate opere di sicurezza che puntano a eliminare definitivamente i rischi per i cittadini. Particolare attenzione anche all'area Pip dove sono disponibili 300 mila euro per la riqualificazione, un intervento che permetterà di migliorare l'accessibilità ei servizi per le aziende locali.

La viabilità urbana rappresenta un altro capitolo fondamentale: i marciapiedi che collegano Ales a Zeppara sono quasi completati grazie a un finanziamento di 150 mila euro , mentre altri 250 mila hanno consentito di ultimare i marciapiedi che conducono al cimitero, garantendo un percorso sicuro verso un luogo particolarmente caro alla comunità. A questi si aggiungono i 250 mila euro destinati alla riqualificazione di via Pertini e piazza Gramsci ed ancora sulle strade 100 mila euro per la messa in sicurezza della Ales–Acqua Frida e 50 mila per quella di Bannari.

Anche il patrimonio culturale e archeologico è al centro della programmazione. Il Castello di Barumele , uno dei simboli identitari del territorio, sarà interessato da interventi per 225 mila euro , mentre il comune potrà contare su 75 mila euro per opere di riqualificazione. Parallelamente si interviene sulle aree verdi: l'area comunale gestita dalla cooperativa La Pinta riceverà 100 mila euro , il parco di piazza Santa Maria sarà messo in sicurezza con 130 mila euro destinati al muro di cinta e altri 40 mila per il nuovo parco giochi.

Importanti anche gli investimenti nello sport, con 60 mila euro per il completamento della struttura polivalente di Zeppara e 150 mila euro per l'area adiacente alle tribune dell'impianto sportivo comunale. «Stiamo portando avanti un piano di interventi che cambierà il volto di Ales – afferma il sindaco Checco Mereu –. Abbiamo lavorato per intercettare ogni possibile finanziamento regionale e possiamo dire che il paese avrà una trasformazione concreta, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini».

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