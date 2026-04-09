Un pensionato di 78 anni, Giuseppe Pinna, è morto dopo essere stato colpito con più colpi di cacciavite nella sua casa, in via Pischedda a Bosa.

I carabinieri della compagnia di Macomer hanno già fermato il presunto responsabile, il figlio Paolo Pinna, di 42 anni, che si trova in stato di arresto in caserma. I rilievi tecnici sono stati effettuati dal Nucleo investigativo di Nuoro.

L'anziano dopo l'aggressione era stato trasportato in condizioni critiche dal 118 all'ospedale di Nuoro, dove è morto poco dopo l'arrivo.

- Notizia in aggiornamento – 

(Unioneonline)

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