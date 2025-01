La rassegna “Visioni Sarde” fa tappa ad Albagiara. Nei locali del centro sociale del paese, infatti, sono previste due giornate di proiezioni di cortometraggi realizzati da registi sardi emergenti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione da Comune, Biblioteca comunale e Pro loco di Albagiara.

Nei due appuntamenti in programma, saranno in totale 9 i cortometraggi che verranno proiettati. La prima giornata è in programma domani, a partire dalle 16.30, con le proiezioni di “Dalia”, di Joe Juanne Piras, “Giù con Giuali”, di Michela Anedda, “Spiaggia Libera”, di Ludovica Zedda, “Tilipirche”, di Francesco Piras, e “Ranas”, di Daniela Arca. Giovedì prossimo, 16 gennaio, sempre alle 16.30, le altre 4 pellicole: “Incappucciati, Foschi”, di Nicola Camoglio, “La Punizione del Prete”, di Francesco Tomba e Chiara Tesser, “Quello che è mio”, di Gianni Cesaraccio, e “Ti Aspetto Qui”, di Gabriele Brundu.

