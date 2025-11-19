Il Comune di Albagiara, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi, a favore delle associazioni sportive, per attività e iniziative attuate nel corso della stagione 2024/25.

Le associazioni interessate dovranno far pervenire la richiesta di contributo, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro giovedì 27 novembre. I modelli di domanda e documentazione si potranno ritirare presso l'Ufficio Amministrativo comunale, o sul sito istituzionale del Comune, e consegnati a mano o tramite Pec.

Tra i requisiti per poter fare richiesta di contributo le associazioni sportive che hanno sede e svolgono la propria attività a Albagiara svolgono attività sportiva agonistica, di tipo dilettantistico o amatoriale, prevalentemente a favore di tesserati di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni, oppure ancora a favore di disabili e risultano essere regolarmente iscritte all’albo regionale delle associazioni/società sportive.

Per informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Amministrativo.

