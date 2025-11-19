Albagiara, contributi a disposizione per le associazioni sportivePubblicato un avviso per l’assegnazione dei fondi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Albagiara, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi, a favore delle associazioni sportive, per attività e iniziative attuate nel corso della stagione 2024/25.
Le associazioni interessate dovranno far pervenire la richiesta di contributo, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro giovedì 27 novembre. I modelli di domanda e documentazione si potranno ritirare presso l'Ufficio Amministrativo comunale, o sul sito istituzionale del Comune, e consegnati a mano o tramite Pec.
Tra i requisiti per poter fare richiesta di contributo le associazioni sportive che hanno sede e svolgono la propria attività a Albagiara svolgono attività sportiva agonistica, di tipo dilettantistico o amatoriale, prevalentemente a favore di tesserati di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni, oppure ancora a favore di disabili e risultano essere regolarmente iscritte all’albo regionale delle associazioni/società sportive.
Per informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Amministrativo.