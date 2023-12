Prende in carico i pazienti con una nuova diagnosi di tumore e li accompagna lungo il percorso di guarigione. Si chiama C.A.S., il nuovo Centro accoglienza servizi, che si trova al piano terra dell'ospedale San Martino di Oristano.

La sua attività è stata inaugurata a ottobre e «abbiamo iniziato con i tumori alla mammella e al colon – spiega il direttore della Struttura Complessa di Oncologia Luigi Curreli – perché sono quelli che purtroppo interessano più pazienti attualmente». Le persone già prese in carico sono 24. Il Cas prende per mano i malati durante il percorso di stadiazione e di avvio alle terapie per il reparto di competenza. «Se devono essere sottoposti a un intervento chirurgico – continua Curreli – vengono valutati da un'equipe interdiscipilinare e poi vengono accompagnati alla destinazione chirurgica. Se invece si devono sottoporre alla chemioterapia preliminare all'intervento, vengono completati gli esami di stadiazione ed accompagnati al nostro Day Hospital.

Al C.A.S il paziente viene accolto e supportato nel percorso oncologico. Vengono presi in carico gli utenti muniti di impegnativa con patologia oncologica sospetta o accertata e vengono fornite le informazioni adeguate sui servizi erogati e sulle modalità di accesso agli stessi servizi. Inoltre dopo la presa in carico iniziale il malato viene monitorato al termine di ogni fase del percorso diagnostico-terapeutico, così come sono costanti il rapporti fra il Centro e le singole strutture, che assisteranno, passo dopo passo, l'utente ma anche con gli altri Centri Accoglienza Servizi, che rientrano nella nuova rete di assistenza ai pazienti oncologici voluta dalla Regione.

(Unioneonline/v.f.)

