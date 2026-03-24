Interventi nel nuovo cimitero ad Aidomaggiore grazie a risorse stanziate dall’Amministrazione comunale. Somme per 220mila euro che consentiranno di dare seguito a delle opere già avviate e che necessitano quindi di essere completate.

Riguardano la messa in sicurezza del muro di cinta e l’ultimazione delle opere per la raccolta delle acque piovane. Intanto sia il vecchio che il nuovo camposanto, dopo i danni causati dal maltempo di febbraio, restano ancora chiusi.

In questi giorni si sta intervenendo nel vecchio cimitero. Sono stati rimossi gli alberi caduti sul muro di cinta e sulle tombe e ieri si doveva svolgere anche un sopralluogo della Protezione civile per quantificare i danni causati dal forte vento di metà febbraio.

Inaccessibile anche il nuovo cimitero, dove è interdetta la strada per accedervi dopo il crollo di massi dal costone sovrastante. «Stiamo procedendo con la progettazione per poter intervenire sul costone e si sta cercando una soluzione per rendere accessibile la strada», spiega il sindaco Antonio Virdis.

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