La Regione aveva provato a opporsi: non è bastato.

C'è qualche prescrizione ma la risposta è sì: il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha dato parere positivo di compatibilità ambientale per un campo agrivoltaico "innovativo" esteso su un'area di 64 ettari in territorio di Siamaggiore, con sconfinamento a Solarussa, in un'area a ridosso della Statale 131. Il decreto è arrivato ieri.

E a leggere le carte non è servito nemmeno fare riferimento all'esistenza di "aree non idonee": il riferimento era alla classificazione sulla base di una delibera della Giunta regionale che risale al 2020. Nell'importante mole di documenti non si fa nemmeno cenno alla legge approvata in questa legislatura: sembra bypassata.

L'istanza per la valutazione d'impatto ambientale era stata depositata negli uffici ministeriali il 14 giugno del 2023. Nonostante la necessità di ripubblicazione, imposta l'estate successiva, in poco più di un anno e mezzo è arrivata la risposta positiva.

