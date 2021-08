Non ce l’ha fatta Angelo, il cane pastore che era scampato alle fiamme nelle campagne di Tresnuraghes. Ieri sera, dopo dieci giorni, il cane si è dovuto arrendere: un edema polmonare, complicanza delle gravi ustioni su tutto il corpo, ha aggravato la situazione già molto critica. Non sono bastate le cure, amorevoli e altamente professionali, dei veterinari della clinica Duemari di Oristano dove Angelo era ricoverato.

Il cane era riuscito a sfuggire al fuoco perché era salito sopra un muretto in pietra mentre le fiamme lo avvolgevano. Poi Angelo Delogu, veterinario di Suni, lo aveva visto e subito soccorso.

A Oristano l'equipe veterinaria, guidata da Paolo Briguglio e Monica Pais, ha fatto tutto il possibile e sembrava che ci fossero buone possibilità di salvare il cane diventato simbolo di tutti gli animali feriti e al tempo stesso di rinascita.

Ieri sera il tristissimo finale, l’addio ad Angelo mentre in clinica continuano ad arrivare animali feriti nei roghi nel Montiferru e in Planargia.

