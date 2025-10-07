Ad Abbasanta al via la mensa scolasticaA partire da domani, 8 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ad Abbasanta domani 8 ottobre prenderà avvio il servizio della mensa scolastica. Le domande di iscrizione (si possono ritirare a scuola o scaricare dal sito del Comune)dovranno essere presentate entro il 31 ottobre o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.abbasanta.or.it oppure imbucando il cartaceo nella cassetta postale ubicata all’esterno del municipio con la scritta “iscrizione servizio mensa scolastica”. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Istruzione chiamando al numero 0785-561638 e/o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica mariagrazia.secchi@comune.abbasanta.or.it