Entro il mese, una parte importante del centro storico sarà interessato ad un grosso intervento di riqualificazione urbana. Grazie ad un finanziamento di un milione 850 mila euro, inizieranno infatti i lavori di pavimentazione di diverse vie fra le quali via Gialeto e via Cesare Zonchello.

Per l’avvio delle opere si sta aspettando solo la firma del contratto dal notaio e successivamente l’impresa appaltatrice potrà avviare i lavori.

In previsione di questi, l’amministrazione comunale intende costituire una cabina di regia per risolvere durante l'esecuzione dei lavori tutte le problematiche inerenti i sottoservizi. A tal fine, il sindaco Salvatore Pes, ha convocato per giovedì 11 gennaio alle 10. 30 presso la sala Giunta un tavolo di concertazione insieme a tutti gli altri soggetti interessati: ufficio tecnico, Enel, Engie, Medea, Abbanoa, fibra, direzione lavori e impresa appaltatrice.

