Non sarà sul palco ma è come se lo fosse, con la sua grinta di sempre, contagiosa. Venerdì 22 settembre Oristano ricorderà Enrico Fiori, fondatore nel 1961 del Gruppo folk Città di Oristano, una delle anime della Sartiglia scomparso ad aprile scorso all’età di 81 anni. Appuntamento alle 21,30 in piazza del Popolo, nel quartiere di Sant’Efisio dove Enrico Fiori, promotore di tante iniziative legate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, abitava.

Il memorial è stato inserito nei festeggiamenti di Sant'Efisio. Sono previsti balli in piazza assieme ai ballerini del gruppo folk di Oristano guidati dall’organetto di Vanni Masala. Prevista anche la distribuzione di dolci e Vernaccia.

Enrico Fiori, che ha insegnato a generazioni di Oristanesi il ballo sardo, negli anni ‘60 svolse degli studi che hanno consentito di ricostruire il costume tradizionale di Oristano. Non si contano quanti abiti invece è riuscito a realizzare per i cavalieri della Sartiglia: i più premiati. Nel 1990 venne premiato anche con la Maschera d’argento. Fu anche uno dei promotori della prima lotteria nazionale abbinata alla Sartiglia. Sempre a lui andò il prestigioso titolo nazionale di Padre del Folklore assegnato dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

