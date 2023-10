Con l’arrivo dell’autunno, torna a Ollastra il classico appuntamento con la “Passeggiata al Boschetto di San Martino”. Il classico appuntamento dell’inizio nell’autunno ollastrino è in programma domenica; sarà una giornata completamente dedicata alla natura e allo spirito di comunità.

In particolare, sarà l’occasione per vivere uno spazio verde caro alle famiglie del posto come il boschetto di San Martino. L’iniziativa è organizzata da Comune, Parrocchia e dalle associazioni del paese (Pro loco, “Il Quadrifoglio”, Ollastra Soccorso e Barracelli). Il programma prevede, alle 9 il ritrovo in piazza Brigata Sassari. La partenza della passeggiata è prevista per le 9.30.

Per chi non avesse la possibilità di fare la camminata è disponibile il servizio navetta (partenza sempre alle 9.30). Durante il percorso una sosta sarà dedicata alla colazione, mentre alle 12 verrà celebrata, dai parroci Don Enrico e Don Daniele, la Santa Messa. Alle 13 chiusura con il pranzo al sacco collettivo.

© Riproduzione riservata