A Neoneli ritorna questo fine settimana l’appuntamento con “Wine, Fregula e cassola” proposto dal Comune. Tre giornate intense con protagoniste le eccellenze enogastronomiche del paese.

Si inizia domani 11 ottobre alle 19 a Casa Cherchi con l’inaugurazione della kermesse e delle mostre “I 12 Graffi” di Roberto Ziranu e “Singolare Plurale” del Collettivo Mustras, a seguire aperitivo con prodotti del territorio. Alle 21,30 piazza Italia ospiterà la Gara a Mutos con Costantino Casula di Ortueri, Giovanni Mura di Tonara e Mario Macis di Meana Sardo, accompagnati da Matteo Casula all’organetto. A curare l’introduzione sarà Marco Lutzu dell’università di Cagliari.

La mattina sarà aperta da una lezione interattiva sugli sprechi alimentari con Alessio Cicchini. Sabato, alle 10 a Corrale aprirà la mostra “Sardegna foreste, i tesori naturali dell’Isola” a cura di Forestas. Per l’intera giornata il centro storico ospiterà l’esposizione dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato, A Casa cultura alle 11 si terrà una tavola rotonda dedicata alla viticoltura in Sardegna. Dalle 16, in piazza Italia, festa delle cantine e dj set. Per i bambini nel pomeriggio verrà proposto un laboratorio di cucina dedicato ai culurzones de patata a s’ardaulesa. Alle 17, al Parco delle Rimembranze, la preparazione tradizionale della fregula con le massaie di Neoneli. A seguire Showcooking con diversi chef del territorio.

Alle 19 l’apertura degli stand gastronomicu con fregula e pecora preparati dagli chef Leonardo Marongiu, Roberto Serra e Daniele Alfio Sanna. Alle 21,30 Tenor Murales di Orgosolo e Fantafolk. Si chiede domenica: dalle 10 dj set e tour delle vigne e degli arcivos. Dalle 10,30 ancora un laboratorio di cucina per bambini e ragazzi stavolta dedicato a su succu di Busachi. Dalle 11 concerto itinerante con i cori polifonici Santu Nicola di Ortueri e Padentes di Desulo, alle 12 il concerto in chiesa con il Cuncordu e tenore di Orosei. Alle 13 il pranzo tipico neonelese a base di fregula istuvada e cassola. Nel pomeriggio i vignaioli di Neoneli offriranno il digestivo filu ‘e ferru distillato al momento. Quindi ancora laboratorio di cucina con sos cannisones di Ula Tirso e concerto itinerante. Dalle 17 festa finale in piazza Barigadu con numerosi gruppi folk.

