Sabato, a Masullas, è in programma l’iniziativa “Open Your Mine – L’Ossidiana del Monte Arci”. È stata ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è promuovere i territori del parco in chiave innovativa e sostenibile. L’appuntamento di Masullas sarà incentrato sull’ossidiana, presente in grande quantità sul Monte Arci, definito “L’Oro della Preistoria”, e sul territorio.

Il programma prevede visite ed escursioni guidate al Geo-museo, al Museo di Storia Naturale (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), il trekking a tema nell’area del giacimento di “Conca’ e Cannas”, la presentazione e proiezione del documentario “L’Oro della Preistoria” (alle 19 al parco dell’Ossidiana) e, in chiusura, alle 19.30, il concerto del musicista Paolo Angeli, con l’apertura di Matteo Carta.

«È un evento – commenta il sindaco Ennio Vacca – che si ripete per il secondo anno. Rientra all’interno di un progetto di valorizzazione dei siti minerari, che oggi hanno un’altra funzione rispetto al passato. Prima erano cave, ora siti culturali. Per noi il giacimento di ossidiana è un punto di interesse che sta diventando strategico, perché sempre più persone vengono a visitarlo per escursioni e altre iniziative che stiamo organizzando. L’obiettivo è valorizzarle il più possibile, anche attraverso questi eventi”.

