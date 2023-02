A Ghilarza prosegue il percorso di promozione del libro e della lettura che la vede impegnata da alcuni anni, portando a casa importanti ed interessanti iniziative che coinvolgono in particolare i ragazzi e il mondo della scuola.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando “Città che legge 2022-2023” in scadenza in questi giorni. Operazione già fatta gli scorsi anni e che ha consentito al Comune di ricevere appositi finanziamenti in questo settore, grazie ai quali sono state attivate una serie di iniziative che hanno visto protagonisti in particolare i ragazzi della sede staccata dell’istituto Mariano IV di Arborea con laboratori e seminari dedicati al mondo del giornalismo.

Ora, dopo il successo dell’esperienza maturata con il progetto “BiblioLab: un paese tra le righe”, l’Amministrazione punta a proseguire su quella linea, creando, per tutte le fasce d’età, nuovi stimoli incentrati sulle attività di lettura. In particolare si punta a creare un bibliopoint dedicato all'infanzia. Sarà sistemato nella ludoteca comunale. «Il bibliopoint aiuterà i piccoli utenti a percepire la lettura come attività importante, sia come momento di socializzazione che di ricerca autonoma e individuale», spiegano dall’esecutivo Licheri. Tra gli obiettivi anche quello di ampliare e riqualificare la biblioteca comunale con spazi destinati all’aula studio, alle attività laboratoriali, all’accoglienza e alle novità editoriali.

Previsti inoltre corsi di formazione per docenti, educatori e bibliotecari in kamishibai e Comunicazione Aumentativa Alternativa. Il progetto prevede una spesa complessiva di 11.500 euro: 10mila si stanno chiedendo con la partecipazione al bando, i restanti saranno la quota di cofinanziamento da parte del Comune.

