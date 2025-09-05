Serata di letture a sostegno del popolo palestinese sabato 6 settembre a Fordongianus con l’evento “Il loro grido è la mia voce” a cura di Giovanna Caltagirone e Francesca Ottonello. L’appuntamento è per le 21,30 nel piazzale esterno della Casa aragonese. L’iniziativa, all’interno di Forum literary lab, è curata da Comune, Fondazione di Sardegna, Regione, libreria Chiara & Stefy. Per ogni copia del libro vendita 5 euro saranno donati ad Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria a Gaza.

© Riproduzione riservata