La Giunta Pischedda ha approvato il progetto esecutivo dell’iniziativa “Parco archeologico-fluviale. Immersione nella storia termale di Fordongianus”. Un progetto importante, finanziato anni addietro per 350mila euro con la programmazione “Vivi Bargui” portata avanti dalle Unioni dei Comuni di Guilcier (capofila) e Barigadu.

Il progetto che interessa Fordongianus riguarda nello specifico la riqualificazione della strada lungofiume che porta dai bagni termali sino al ponte sul Tirso. A breve si terrà la Conferenza dei servizi indetta dall’Unione del Gulcier, un passaggio fondamentale per dar corso all’opera strategica.

Lo sa bene il primo cittadino Serafino Pischedda che commenta: «Speriamo che finalmente, con la conferenza di servizi, possano arrivare tutti i pareri necessari e che l’opera possa essere realizzata per rendere completamente fruibile questo spazio di eccezionale bellezza, che però talvolta è poco utilizzabile a causa delle condizioni in cui quella strada spesso versa. Bastano poche piogge e la strada diventa subito poco praticabile sia per persone con difficoltà a deambulare sia per i veicoli».

