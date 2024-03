All’interno della manifestazione “Primavera nel Cuore” in programma i prossimi 25-26 maggio, si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento con “Monumenti aperti”. La città della Planargia ospiterà la ventottesima edizione dell’evento, considerato che è stato uno dei primi comuni in Sardegna ad avviare questa manifestazione culturale che coinvolge gran parte della popolazione e in particolare quella scolastica. Il grande patrimonio artistico e storico della comunità verrà ancora una volta mostrato ed “offerto” a tutti.

«Bosa Monumenti Aperti – evidenzia il sindaco Piero Casula - ha rappresentato fin dal suo nascere, e continua a essere, uno di quei momenti di grande coagulo fra le forze culturali, sociali, e scolastiche cittadine. Sono sempre state evidenti le sinergie emerse e poste in campo in queste particolari occasioni nelle quali i giovani studenti si rendono parte indispensabile per meglio presentare e illustrare ai numerosissimi visitatori i siti ed i monumenti che sono stati loro affidati per i giorni della manifestazione. Va dato atto dell’impegno degli insegnanti delle scuole aderenti all’iniziativa - sottolinea Casula - che, da parte loro, sanno sempre trasmettere a scolari e studenti oltre che la profonda conoscenza della storia e della storia dell’arte anche l’amore per quei patrimoni che, con questa cadenza annuale di Bosa Monumenti Aperti, sono ulteriormente valorizzati».

© Riproduzione riservata