Resta fermo a 250 il numero dei positivi al Covid a Bosa, dopo il grosso focolaio scoppiato nei giorni scorsi nel comune dell’Oristanese.

Il dato lo rende noto l’amministrazione dopo gli ultimi tamponi effettuati: tra i positivi emersi dai test e le persone che nel frattempo si sono negativizzate il numero resta dunque invariato.

Un dato “altissimo” sottolinea il sindaco, rimarcando tuttavia come nessuno dei positivi sia ospedalizzato e come al momento non siano emerse sintomatologie importanti.

Lo screening continua: sono numerosi i tamponi in corso, mentre nove positivi sono emersi dai test rapidi effettuati sulla popolazione scolastica.

In questo conesto è stato preso d’assalto il Convento dei Cappuccini, teatro ieri di un Open day vaccinale. Le prime persone si sono presentate all’alba, già alle 5.15 del mattino con le somministrazioni che iniziavano alle 9.

Sono state in totale vaccinate 1.002 persone, di cui 40 con prima dose. Una cinquantina sono rimasti senza vaccino ma a loro è stato consegnato un ticket per la priorità in occasione del prossimo Open day, già fissato per il 22 gennaio.

(Unioneonline/L)

