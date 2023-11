«E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere». Gabriele Olianas, 19enne di Villanova Strisaili, è fuori pericolo, ma al risveglio dal coma la sua mente ha esplorato i sentimenti di desiderio e vuoto che sono sorti quando ha preso consapevolezza della mancanza di Mattia Miscali, il suo amico fraterno di 20 anni morto il 29 ottobre scorso dopo il volo dalla Volkswagen Golf condotta proprio da Olianas. Ha scelto la canzone di Luciano Ligabue, “Il mio pensiero”, per condividere su Instagram il suo stato d’animo. A Mattia, Gabriele Olianas, che ha perso l’amico di sempre e che ora è indagato per omicidio stradale, ha voluto dedicare la sua prima storia social con tanto di foto, che ritrae i due giovani di Villanova Strisaili in un giorno spensierato, corredata da due puntini di sospensione e un cuore rosso.

Il giovane ha lasciato la Terapia intensiva ed è stato trasferito in Ortopedia dove osserverà un periodo di osservazione dopo le operazioni chirurgiche subite. Appena è tornato in possesso del suo telefono, il ragazzo ha pubblicato la storia struggente per ricordare l’amico che non vedrà mai più.

Olianas ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada a Tortolì, alle 5 del mattino, sulla rampa vicino alla zona industriale di Baccasara. Nell’auto erano in 5, gli altri tre ragazzi se la sono cavata con ferite più lievi.

Roberto Secci

