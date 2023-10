La vittima, Mattia Miscali, 20 anni, che viaggiava sul lato passeggero, dopo l’impatto con la testata del guardrail è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Mentre gli altri quattro (non tre come riferimento in un primo momento), tre di Villanova Strisaili e uno di Arzana, di età compresa tra i 20 e i 17 anni, sono rimasti incastrati dentro il veicolo e stati estratti dall’auto dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della polizia stradale di Lanusei, questa è la dinamica del tragico schianto avvenuto all’alba a Tortolì.

I giovani rientravano da una serata a Lotzorai e stavano viaggiando sull’Orientale, in direzione Tortolì, quando all’altezza dello svincolo per la zona industriale il conducente ha perso il controllo della berlina, che ha sbandato a destra. L’autista, nel disperato tentativo di correggere la manovra, ha invaso la corsia opposta e l’auto è piombata sulla testata della barriera laterale che corre lungo la rampa di collegamento tra la zona industriale di Baccasara e la statale.

L’impatto è stato violentissimo: il guardrail ha sfondato la macchina e Miscali è volato fuori dalla Golf rimasta senza portiera dal lato del passeggero. L’informativa della polizia è approdata sul tavolo del magistrato di turno alla Procura di Lanusei che quasi certamente istruirà un fascicolo. Il conducente della Golf, con ogni probabilità, rischia un’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali.

© Riproduzione riservata