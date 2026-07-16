Il fresco miracolo di Villanova Strisaili: qui la notte sconfigge l’anticiclone africano. Mentre il fenomeno stringe la Sardegna in una morsa implacabile, costringendo gran parte dell’Isola a boccheggiare sotto cieli opprimenti e coste bollenti, esiste un avamposto montano che sembra obbedire a leggi fisiche del tutto personali. Quel luogo è Villanova Strisaili, frazione di Villagrande: un vero e proprio paradiso termico dove l’estate si vive alle proprie condizioni. ​Non si tratta di una fortunata anomalia passeggera o di un caso isolato. A Villanova Strisaili la notte è sempre fresca, un appuntamento fisso con il benessere che si ripete costante, estate dopo estate. ​Di giorno si respira, la notte si trema (e si dorme).

Anche quando il termometro sale durante le ore diurne sotto i colpi dell'eccezionale ondata di calore attuale, a Villanova Strisaili il clima gioca un’altra partita. Il segreto? Un tasso di umidità straordinariamente basso, che si attesta intorno al 20 per cento. Questa incredibile secchezza dell’aria disinnesca l’effetto cappa: il caldo diurno, pur intenso, non diventa mai afoso o opprimente, risultando ampiamente tollerabile. ​Ma è al calare del sole che si compie la vera magia quotidiana. A conferma di ciò va considerata come modello la notte tra il 15 e il 16 luglio: mentre nelle pianure e lungo le coste le notti tropicali bloccavano le minime sopra i 25 gradi, a Villanova Strisaili il termometro è crollato fino a toccare il valore di 13,7 gradi. ​Qui la celebre massima estiva di Renzo Arbore, “Di giorno si suda, ma la notte no”, diventa realtà termodinamica costante. Al calare del buio, residenti e turisti non accendono i condizionatori, ma tirano su le coperte. ​Il segreto dell’altopiano: tra il Gennargentu e il mare d’Ogliastra.

​La spiegazione di questo microclima unico risiede nella straordinaria morfologia del territorio. Villanova Strisaili sorge su un altopiano a 900 metri sul livello del mare, situato proprio di fronte al massiccio del Gennargentu, regalando una vista mozzafiato che spazia fino ai profili solenni di Punta La Marmora. ​In questo anfiteatro naturale, durante le notti serene e prive di vento, si attiva un perfetto effetto di inversione termica: l’aria fredda, più densa e pesante, scivola lungo i pendii accumulandosi nella conca dell’altopiano e regalando temperature da brivido (in senso letterale). ​I dati registrati oggi evidenziano in modo plastico questo abisso termico rispetto al resto dell’Isola: ​Villanova Strisaili 13,7 gradi, ​Gavoi 14,2, Illorai 15,7, ​Giave 15,8 e ​Palmas Arborea 17.

​La vacanza perfetta: mare di giorno, fresco di notte. ​Oltre al clima da sogno, Villanova Strisaili vanta una posizione geografica strategica invidiabile. Questo scrigno di frescura montana si trova a soli 30 minuti di macchina dalle rinomate spiagge della costa ogliastrina. È il compromesso perfetto per il viaggiatore moderno: trascorrere la giornata tra le acque turchesi e la sabbia finissima di mete celebri come Cea o Tortolì, per poi risalire la sera verso i 900 metri dell’altopiano, lasciandosi alle spalle l’afa costiera per godersi una cena all’aperto e un sonno rigenerante sotto una trapunta leggera. ​In un'epoca di estati sempre più roventi, Villanova Strisaili si conferma non solo un’oasi meteorologica protetta, ma un vero e proprio stile di vita. Una risorsa preziosa che dimostra, ancora una volta, l’infinita e sorprendente varietà geografica della Sardegna.

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