Villanova Strisaili, oasi del fresco: di giorno si respira, la notte si trema (e si dorme)Il tasso di umidità estremamente basso rende vivibili anche le ore più calde della giornata. E con il calare del sole non si accendono i condizionatori, si tirano su le coperte
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Il fresco miracolo di Villanova Strisaili: qui la notte sconfigge l’anticiclone africano. Mentre il fenomeno stringe la Sardegna in una morsa implacabile, costringendo gran parte dell’Isola a boccheggiare sotto cieli opprimenti e coste bollenti, esiste un avamposto montano che sembra obbedire a leggi fisiche del tutto personali. Quel luogo è Villanova Strisaili, frazione di Villagrande: un vero e proprio paradiso termico dove l’estate si vive alle proprie condizioni. Non si tratta di una fortunata anomalia passeggera o di un caso isolato. A Villanova Strisaili la notte è sempre fresca, un appuntamento fisso con il benessere che si ripete costante, estate dopo estate. Di giorno si respira, la notte si trema (e si dorme).
Anche quando il termometro sale durante le ore diurne sotto i colpi dell'eccezionale ondata di calore attuale, a Villanova Strisaili il clima gioca un’altra partita. Il segreto? Un tasso di umidità straordinariamente basso, che si attesta intorno al 20 per cento. Questa incredibile secchezza dell’aria disinnesca l’effetto cappa: il caldo diurno, pur intenso, non diventa mai afoso o opprimente, risultando ampiamente tollerabile. Ma è al calare del sole che si compie la vera magia quotidiana. A conferma di ciò va considerata come modello la notte tra il 15 e il 16 luglio: mentre nelle pianure e lungo le coste le notti tropicali bloccavano le minime sopra i 25 gradi, a Villanova Strisaili il termometro è crollato fino a toccare il valore di 13,7 gradi. Qui la celebre massima estiva di Renzo Arbore, “Di giorno si suda, ma la notte no”, diventa realtà termodinamica costante. Al calare del buio, residenti e turisti non accendono i condizionatori, ma tirano su le coperte. Il segreto dell’altopiano: tra il Gennargentu e il mare d’Ogliastra.
La spiegazione di questo microclima unico risiede nella straordinaria morfologia del territorio. Villanova Strisaili sorge su un altopiano a 900 metri sul livello del mare, situato proprio di fronte al massiccio del Gennargentu, regalando una vista mozzafiato che spazia fino ai profili solenni di Punta La Marmora. In questo anfiteatro naturale, durante le notti serene e prive di vento, si attiva un perfetto effetto di inversione termica: l’aria fredda, più densa e pesante, scivola lungo i pendii accumulandosi nella conca dell’altopiano e regalando temperature da brivido (in senso letterale). I dati registrati oggi evidenziano in modo plastico questo abisso termico rispetto al resto dell’Isola: Villanova Strisaili 13,7 gradi, Gavoi 14,2, Illorai 15,7, Giave 15,8 e Palmas Arborea 17.
La vacanza perfetta: mare di giorno, fresco di notte. Oltre al clima da sogno, Villanova Strisaili vanta una posizione geografica strategica invidiabile. Questo scrigno di frescura montana si trova a soli 30 minuti di macchina dalle rinomate spiagge della costa ogliastrina. È il compromesso perfetto per il viaggiatore moderno: trascorrere la giornata tra le acque turchesi e la sabbia finissima di mete celebri come Cea o Tortolì, per poi risalire la sera verso i 900 metri dell’altopiano, lasciandosi alle spalle l’afa costiera per godersi una cena all’aperto e un sonno rigenerante sotto una trapunta leggera. In un'epoca di estati sempre più roventi, Villanova Strisaili si conferma non solo un’oasi meteorologica protetta, ma un vero e proprio stile di vita. Una risorsa preziosa che dimostra, ancora una volta, l’infinita e sorprendente varietà geografica della Sardegna.