il rogo
04 luglio 2026 alle 13:26aggiornato il 04 luglio 2026 alle 13:37
Incendio a Tortolì, terreni agricoli in fiamme e case minacciate: trovati tre punti d’innescoIl fuoco, nel quartiere di Is Cogottis, viene alimentato e spinto dal forte vento: sul posto anche un elicottero
Fiamme e paura a Is Cogottis, quartiere di Tortolì. Nella zona tra viale Arbatax e San Gemiliano il fuoco sta attraversando diversi terreni, lambendo alcune abitazioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero tre i punti di innesco.
Le fiamme, alimentate da raffiche di vento, sono divampate poco prima di mezzogiorno di oggi. Sul posto è in azione la macchina dell’antincendio con l’intervento di un elicottero. Presenti anche gli agenti del commissariato di Tortolì e della polizia locale.
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