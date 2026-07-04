Fiamme e paura a Is Cogottis, quartiere di Tortolì. Nella zona tra viale Arbatax e San Gemiliano il fuoco sta attraversando diversi terreni, lambendo alcune abitazioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero tre i punti di innesco.

Le fiamme, alimentate da raffiche di vento, sono divampate poco prima di mezzogiorno di oggi. Sul posto è in azione la macchina dell’antincendio con l’intervento di un elicottero. Presenti anche gli agenti del commissariato di Tortolì e della polizia locale.

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