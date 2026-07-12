Momenti di paura e apprensione sul litorale di Orrì.

Una donna, intorno alle 15 di oggi, ha rischiato di annegare ed è stata soccorsa da alcune persone, fra cui tre bagnìni in servizio negli stabilimenti, e altri volontari. Sono in corso le operazioni di rianimazione della bagnante, che avrebbe perso i sensi.

Sul posto tre ambulanze e i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata