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12 luglio 2026 alle 15:46
Paura in spiaggia a Tortolì, donna rischia di annegareIn corso le operazioni di rianimazione della bagnante, che avrebbe perso i sensi
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Momenti di paura e apprensione sul litorale di Orrì.
Una donna, intorno alle 15 di oggi, ha rischiato di annegare ed è stata soccorsa da alcune persone, fra cui tre bagnìni in servizio negli stabilimenti, e altri volontari. Sono in corso le operazioni di rianimazione della bagnante, che avrebbe perso i sensi.
Sul posto tre ambulanze e i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei.
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